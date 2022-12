Ravenstein trekt toch weer een sfeervolle kerstjas aan

BrabantWo­nen waarschuwt: mogelijk betonrot in huizen met grindge­vels Oss, kopers betalen zelf rekening

OSS - Tweehonderd woningbezitters in de Osse Ruwaard ontvangen deze week een brief van BrabantWonen waarin wordt gewaarschuwd voor mogelijke betonrot in hun grindgevels. De huizen in Het Woud zijn in het verleden door de corporatie verkocht.

7 december