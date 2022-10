Rechtbank houdt Lithse (69) die wegreed met vrouw op motorkap achter tralies

Nierpa­tiënt Rick (32) vindt maar geen matchende donor: ‘Ik heb ook zo’n verdomde rotbloed­groep’

BERGHEM - Hij is inmiddels meermalen per week op nierdialyse aangewezen opdat z’n lichaam zichzelf niet vergiftigt. Met twee nierziektes is Berghemnaar Rick Schoneveld naarstig op zoek naar een matchende donor. ,,Ik wil mijn leven weer fijn kunnen noemen.”

12 oktober