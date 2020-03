Rechtbank verlengt tbs Berghemnaar na 26 jaar opnieuw met twee jaar

Jos van S. wandelde in 1993 als dertiger de SNS-bank in Oss binnen en bedreigde daar een van de aanwezige klanten met een kapotgeslagen fles. Nadat de kassier hem geld overhandigde, ging hij ervandoor, om zich niet veel later met buit en al te melden bij de politie. ,,Er is iets fout gegaan.” De Berghemnaar kreeg tbs opgelegd en verblijft sindsdien in allerlei klinieken. De laatste jaren op een longstay-afdeling.