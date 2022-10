Reek raakt eigen huisarts kwijt

REEK - Reek verliest zijn dokter. Huisartsenpraktijk Van Horne stopt per 1 januari en heeft geen opvolging in het dorp kunnen realiseren. ‘Tot onze spijt’, zo schrijft Frans van Horne donderdag in een bericht aan patiënten.

Van Horne kwam vijf jaar geleden naar Reek als opvolger van Anton van Boxtel, die de praktijk in 1982 als pionier begonnen was. Het dorp heeft daarmee in totaal veertig jaar lang een eigen huisarts gehad.

Nu moeten patiënten overstappen naar een praktijk in één van de omliggende dorpen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de dokters daar, zo blijkt uit de brief.

Naar Schaijk of Herpen

Inwoners van Reek kunnen zich inschrijven in Schaijk of Herpen. Patiënten uit Zeeland en Grave krijgen het advies om in eigen dorp een praktijk te benaderen.

Van Horne werkte eerder als huisarts in Nijmegen. Voordat bij eind 2017 de praktijk in Reek overnam, was hij daar al gedurende twee jaar als vervanger actief geweest.