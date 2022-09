Regisseur belooft: ‘Geen enkel inkakmoment in theaterstuk over De Bende’

Bijzondere salonwagen van Reinier komt naar museum in Vinkel

NIJNSEL - Als stoomwals- en draglinemachinist reisde Reinier Brugman jarenlang in zijn salonwagen mee met wegenbouwers. Zaterdag krijgt de salonwagen – een voorbeeld van industrieel erfgoed – een plekje in museum ‘Bouwmachines van toen’ in Vinkel.

28 september