Renske Leijten en anderen spreken over armoede in Oss

Met deze ontmoetingsdag viert stichting Met Elkaar het 25-jarig bestaan en SchuldHulpMaatje Oss het 10-jarig jubileum. Beide organisaties zetten zich in voor armoedebestrijding in Oss. Deze dag is voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals die hulp bieden. Het thema van de bijeenkomst is ‘Vertrouwen?… Hoe dan?’, over het veelal weggevaagde vertrouwen dat arme mensen nog hebben in de overheid.