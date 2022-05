Residentie De Weverij in Oss nu ook revalidatiehotel

Osse deurwaar­der is nieuwe voorzitter van belangenor­ga­ni­sa­tie

HILVERSUM/OSS – Mr. Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder in Oss, is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, verkort DeurwaardersBelangen.Nu. Zij neemt die rol over van Hans Groenewegen.

17 mei