‘Riek de kapper’ in Megen op 91-jarige leeftijd overleden

MEGEN - Het was een echt sociale vrouw, het liefste wat ze deed was onder de mensen zijn. Behalve haar familie was er zelfs een groep die wekelijks bij haar op bezoek kwam. Die noemde ze haar Zondags Kinderen. Dinsdag moesten al die mensen haar loslaten, Riek van Buuren- de Waal uit Megen overleed op 91-jarige leeftijd.

Ze heette weliswaar Riek van Buuren maar iedereen kende haar in haar woonplaats Megen als Riek de Kapper. Ze werd in 1930 geboren in het Gelderse Ewijk, maar verhuisde in 1956 met haar man Hennie naar Megen om in het maasstadje een bestaande kapsalon annex woonhuis over te nemen.

Weliswaar was Hennie de kapper, maar Riek haalde tijdens de zwangerschap van haar vierde kind de laatst benodigde diploma’s en kwam als dameskapper in de zaak. Die zaak was haar lust en leven en toen man Hennie in midden jaren tachtig van de vorige eeuw overleed ging ze onverdroten verder. Tien jaar later verkocht ze haar salon, maar bleef haar vrienden en de klanten van bejaardenhuis de Maashorst kappen

Verenigingsleven

Naast de zaak en de opvoeding van haar vier kinderen was ze druk met het verenigingsleven in Megen. Ze richtte in 1971 de damesgymclub op, was voorzitter van de activiteitencommissie van de Katholieke Bond van Ouderen en rayonleidster van de Katholieke Vrouwen Organisatie. Ook werkte ze jarenlang als vrijwilligster op orthopedagogisch dagcentrum de Korf. Ze begeleidde daar met veel enthousiasme kinderen met een beperking. Ze werd voor alle die bezigheden gewaardeerd en benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Liefde voor mensen

Riek had een liefde voor mensen om zich heen en vond het belangrijk dat jongeren de ruimte hadden om feest te vieren. Met carnaval stelde ze haar hele huis beschikbaar om ware verkleedpartijen te houden en niet alleen voor haar eigen kinderen, maar iedereen was welkom. Het was een zoete inval.

In een geval wel heel letterlijk toen een paar feestgangers met wat teveel drank op door het raam naar binnen vielen in de benedenslaapkamer van Riek. Haar laatste jaren sleet ze zelfstandig wonend in een bejaardenhuisje. Tot het laatst toe met een shaggie in haar hand en samen met haar bezoek een biertje drinkend.

Riek de Kapper wordt zaterdag begraven. De afscheidsdienst is in de parochiekerk in Megen.