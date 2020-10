Roemeense trucker mag jaar niet de weg op na snelwegdrama bij Nistelrode

Hondje dat in Loosbroek­se dassen­burcht verdween, leeft nog: ‘Ze hadden de hoop al opgegeven’

19 oktober LOOSBROEK - De Jack Russel terriër die vrijdagmiddag verdween in een dassenburcht in Loosbroek, is weer veilig thuis. Het gezin kwam terug naar de burcht om hun kinderen uit te leggen wat er eerder die dag was voorgevallen. Maar toen zagen zij plots hun hondje weer lopen.