Russische banden verbroken: Heesen Yachts weer in Nederlandse handen

UpdateOSS - De Osse scheepswerf Heesen Yachts is weer volledig in Nederlandse handen. Het eigendom van de jachtenbouwer is overgedragen aan een onafhankelijke Nederlandse stichting. Dat heeft het voltallige personeel donderdagmiddag in Oss te horen gekregen. Daarmee blijft de werkgelegenheid in zowel Oss als Winterswijk volledig behouden.

De werf was tot en met afgelopen woensdag nog eigendom van de Russische oligarch Vagit Alekperov. Die eigendomsconstructie hing als een molensteen om de nek bij Heesen Yachts. Eerder deze maand stond Heesen Yachts nog in de rechtbank tegenover een notaris die, vanwege de sancties om de oorlog in Oekraïne, weigerde de banden tussen de oligarch Alekperov en de jachtenbouwer te verbreken. Heesen Yachts vreesde voor een faillissement indien die banden niet verbroken konden worden. Nu is dat dus alsnog gebeurd.

'Succesvolle toekomst’

De nieuwe eigenaar is een stichting, waarvan Arthur Brouwer en Anjo Joldersma, respectievelijk de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van commissarissen vormen. Doelstelling van de stichting is ’het waarborgen van een succesvolle toekomst van de scheepswerf en de continuïteit van de werkgelegenheid voor de hooggekwalificeerde medewerkers van Heesen Yachts’.

Deze superjachtenbouwer was in handen van de Russische oliemiljardair Vagit Alekperov. Die heeft nu alleen nog een vordering op de stichting in handen, in plaats van op de scheepswerf. Ook is hij eigenaar van het eerder dit jaar opgeleverde superjacht Galactica, dat internationale aandacht kreeg omdat het veel moeite had om de zee te bereiken.

Volledig scherm Vagit Alekperov (rechts) in gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Tot deze week was hij de eigenaar van de Osse scheepswerf Heesen Yachts. © Alexei Nikolsky/TASS

Heesen was eigendom van de op Cyprus gevestigde investeringsmaatschappij Morcell, waarvan de Russische oligarch Vagit Alekperov eigenaar is. Alekperov kocht de werf in 2008 van oprichter en naamgever Frans Heesen. De schatrijke Alekperov was tot voor kort de hoogste baas van oliemaatschappij Lukoil en wordt gezien als een vriend van president Vladimir Poetin.

Om die reden staat hij op diverse sanctielijsten. De kans was groot dat ook de Europese Unie dat voorbeeld zou volgen. En dat zou meteen het voortbestaan van de Osse werf in gevaar brengen. Diverse leveranciers hadden hun samenwerking met Heesen al opgezegd.

Orderportefeuille

In een verklaring liet het bedrijf al eerder weten dat de orderportefeuille goed is gevuld en dat de financiële situatie rooskleurig is. De klantenkring bestaat ook zeker niet alleen uit Russen, maar bevat ook ‘Amerikaanse, Europese, Midden-Oosterse en Aziatische afnemers’, zo werd daar aan toegevoegd. In een poging om de kou uit de lucht te nemen, traden op 9 maart -ruim twee weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne- al twee Russische commissarissen terug, ‘in het belang van het bedrijf’.