SEC neemt het stokje over van ONS Welzijn en wil meer dan 500 Osse ouderen aan het bewegen krijgen

Op dit moment worden de beweeglessen nog aangeboden door Ons Welzijn. Die organisatie werd al een paar jaar geleden gevraagd eens kritisch te kijken naar de eigen diensten. Vooral met de vraag welke zaken eigenlijk beter bij een ander passen. In die zoektocht komt Ons Welzijn nu onder meer uit bij Meer Bewegen voor Ouderen. Omdat sport geen kerntaak is van de welzijnsorganisatie.

Het Sport Expertise Centrum (SEC) neemt het stokje daarom over, mits de gemeenteraad akkoord gaat. Het SEC wil de activiteiten flink professionaliseren. Door meer tijd en geld te steken in marketing en communicatie moeten nog veel meer ouderen bereikt worden. ,,We willen allemaal vitaal oud worden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen”, zegt Marc Ghering van het SEC. ,,Daarom is het essentieel dat zo veel mogelijk ouderen toegang krijgen tot de lessen.”

Contributie niet verhogen

Voor het project krijgt het SEC 200.000 euro subsidie. Maar het verwacht wel 320.000 euro aan kosten te maken. Een gat, dat moet worden gedicht door meer inschrijvingen en het efficiënter omgaan met locaties. Ook wil het SEC bekijken welke onderdelen wellicht beter bij een reguliere sportvereniging passen.

Hoe dan ook wil Ghering de contributie voor deelnemers in elk geval niet verhogen. Dat zou het immers alleen maar lastiger maken voor mensen met een kleine portemonnee om mee te doen. Het SEC gaat nog in gesprek met de docenten die de dans-, yoga- en beweeglessen op dit moment aanbieden. De kans is daarom groot dat ook onder de vlag van het SEC dezelfde mensen voor de groep staan.

,,Het is een mooie toevoeging voor ons aanbod”, zegt Ghering. ,,We geven elke week al 560 uur gymles aan het basisonderwijs en zijn actief in het voorgezet onderwijs en bij verenigingen. Maar dit ontbrak nog in het pakket.”