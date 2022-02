Sjan verhuisde speciaal voor Aldi, die gedwongen dichtgaat: ‘Nu moet ik naar centrum en dat kan ik niet’

Huisartsen­post Oss gaat ondanks coronabe­smet­tin­gen dit weekend weer open

OSS - De huisartsenpost in Oss is vanaf zaterdagochtend weer geopend. In ieder geval tot en met maandagmorgen, wanneer opnieuw bekeken wordt of de locatie wellicht dicht moet door het grote aantal coronabesmettingen onder het personeel.

10 februari