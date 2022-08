Slachtoffer en dader steekpartij vallen elkaar huilend in de armen in rechtbank, tóch eist OM 2 jaar cel

Huis te koop Je huis verkopen zonder makelaar? Kwestie van vertrouwen en goed je huiswerk maken

UDEN - Ze zijn allebei uiterst tevreden over het aan- en verkoopproces. Jaspers Ketting Olivier verkocht zijn huis aan Monique Arts. En dat bewust zonder een makelaar in te schakelen. ,,Dat hele proces van bezichtigingen, bieden en formulieren staat me zo enorm tegen.”

