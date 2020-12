Slachtoffer ligt mogelijk uren in auto tussen de bomen naast afrit A59 bij Heesch

Rond 18.45 uur zag een voorbijganger een auto die tussen de bomen naast de afrit van de snelweg op zijn kant lag. Hij schakelde de hulpdiensten in. Het slachtoffer werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nog onduidelijk is hoe hij de macht over het stuur is verloren en van de weg af geraakte.