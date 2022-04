Slepende burenruzie loopt uit in duel met koevoet en ijzeren staaf: ‘Ik vocht voor m’n leven’

Mbo is hot: ‘Lekker met m’n handen werken en veel geld verdienen’

OSS - Wie middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doet, heeft goud in handen. Met het schreeuwende tekort aan vaklieden hoef je je geen zorgen te maken over een baan of over een mooi salaris. Met trots presenteerden de studenten zich donderdag dan ook in het Osse centrum.

