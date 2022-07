Smaakmaker van Tweede Divisie Marouane Afaker tekent contract bij TOP Oss

Gered van de sloophamer, nu parels van de stad: Oss zet herbestem­de panden in het zonnetje

OSS - In Oss is in de loop der jaren waanzinnig veel moois gesloopt. Maar wie goed kijkt, vindt nog genoeg oude gebouwen die een nieuwe invulling hebben gekregen. Juist die panden worden de komende maanden in de spotlights gezet. Ook om te laten zien dat de sloophamer lang niet altijd de beste optie is.

