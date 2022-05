Soms moet je iets afdwingen. De zon bijvoorbeeld.

ANALYSE Heeft GroenLinks in Oss bij het kruisje getekend?

OSS - Alle pijlen werden deze week in de Osse gemeenteraad op GroenLinks gericht. Logisch. Van de enige nieuwe partij in de Osse coalitie werd veel verwacht. Want waarom zou je VDG, CDA en VVD aan een meerderheid helpen als je niet een aantal wensen van je eigen verkiezingsprogramma kunt verwezenlijken? Harde afspraken hierover zijn echter nauwelijks te vinden in het coalitieakkoord.

25 mei