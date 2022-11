SP Oss: Schadeclaim bij gemeente Boekel na afblazen Familievarken

OSS/BOEKEL - Kapitaalvernietiging op andermans kosten. Dat constateert de SP in Oss nu de gemeente Boekel de stekker trekt uit het project Familievarken. Er werden miljoenen aan subsidies in gestoken, waarvan drie ton door de gemeente Oss.

De Osse SP is onaangenaam verrast dat de gemeente Boekel het pachtcontract met het bedrijf Familievarken in Venhorst niet wil verlengen. ,,Het project sluit aan bij het natuurlijke gedrag van varkens: ze krijgen de kans om in familieverband op te groeien. Ook wordt gebruik gemaakt van hun instinct om hun nest niet te bevuilen. Door ze op een afzonderlijke plek te laten poepen en plassen ontstaan aanknopingspunten om de stikstofuitstoot flink te beperken", schrijft SP-raadslid Adrie Geerts.

Geen afstemming? Geld terug

Geerts vraagt het Osse gemeentebestuur om opheldering, met name over de vraag of Boekel dit besluit vooraf heeft besproken met de andere gemeenten in Agrifood Capital. Dit samenwerkingsverband stak 1,8 miljoen euro in de proefstal van Familievarken. Drie ton daarvan is direct terug te leiden naar de gemeente Oss, aldus Geerts. Als er geen afstemming heeft plaatsgevonden zou Oss een schadeclaim bij Boekel moeten neerleggen, vindt Geerts.

Behalve Agrifood Capital staken ook de de provincie, veevoerproducenten en stallenbouwers geld in Familievarken. Bij elkaar is ongeveer 4 miljoen euro in het innovatieve project gestopt. De Venhorstse varkenshouder Ivo Bekkers wilde eigenlijk nog een jaar langer doorgaan met het experiment, maar krijgt daartoe van Boekel niet de kans. Het bedrijf zint nu op verhuizing naar Erp in de gemeente Meierijstad.