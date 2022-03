Speelhuisje zwartgeblakerd en afgeschreven door brand in Oss, politie zoekt getuigen

Megense verenigin­gen laten zien wat ze te bieden hebben, eerst in een boekje, in mei met een open dag

MEGEN - ‘De Megense Verenigingen’ is de titel van het fraai vormgegeven drukwerkje dat onlangs in Megen huis aan huis op de mat plofte. De titel dekt de lading volledig. Zowat alle verenigingen in het Maasstadje stellen zich in het boekje kort voor en vertellen wat ze te bieden hebben.

27 februari