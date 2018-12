Spoordrama Oss: families en stichting praten voor het eerst over ingezameld geld

Hardleerse bestuurder zonder rijbewijs voor derde keer betrapt in Oss: ‘Gevaar op de weg’

19 december OSS - Sommigen leren het ook nooit. Een bestuurder die woensdagmiddag werd aangehouden in Oss bijvoorbeeld. De persoon was al twee keer eerder gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Dat gebeurde nu weer, op de Kromstraat in Oss. ,,Driemaal is scheepsrecht”, aldus de politie. ,,En dus werd het voertuig in beslag genomen.”