Statushouder die 18-jarige Rik doodstak, moet het land uit

Dit bleek donderdagochtend bij de rechtbank in Den Bosch, tijdens een tweede regiezitting. Net als de eerste keer was verdachte Abdallah A. was hierbij niet aanwezig. De ouders van Rik wel. Zij kregen na afloop uitleg over het opgestelde rapport over de geestelijke gesteldheid van de verdachte.



Volgens dit deskundigenrapport is verdachte Abdallah A. op zondagochtend 19 april zodanig in de war geweest, dat de gruweldaad hem niet aan te rekenen valt. Op een fietspad in Oss stak Abdallah A. met een mes in op Rik van de Rakt die er toevallig langs kwam, op weg naar zijn werk.