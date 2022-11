Stefan en José maakten van oude bakkerij Geffen een optiek en woonhuis: ‘Het leek heel wat, maar het was een lekkende ruïne’

Pinpasfrau­deur valt in Oss door de mand door zijn nervosi­teit

OSS - Een pinpasfraudeur slaagde er in Oss in een pas van iemand af te pakken, maar was bij het pinnen zo nerveus dat zijn gedrag opviel. Dankzij een oplettende passant werd hij later op heterdaad aangehouden.

31 oktober