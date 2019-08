Sven Quint uit Megen begint voetballend aan Amerikaans avontuur

Net terug van een surfvakantie met zijn vrienden in Zuid-Frankrijk vertelt hij voluit over het avontuur. ,,Toen ik 15 was, volgde ik een vlog over een basketballer die dagelijks vertelde over hoe hij zijn studie combineerde met zijn passie basketbal. Ik dacht al gauw: zoiets wil ik ook, maar dan met míjn passie, voetbal.”

De ouders van Sven, Erin en Joost Quint, reageerden enthousiast. Er was nog tijd, eerst moest het vwo afgerond worden. ,,Een tijd geleden zijn we in contact gekomen met GUTS, Go USA Talent in Sports. Dat is een organisatie die jongens en meisjes met dezelfde wens als Sven begeleidt in het vinden van een gecombineerde studie-sportplaats in Amerika”, vertelt vader Joost Quint.

Het voortraject om te mogen komen bleek gedegen. Motivatie en veerkracht werden getest. Videofilmpjes moesten de voetbalkwaliteiten van de jonge Megenaar aantonen. Dat bleek allemaal dik in orde en na het succesvol afronden van de vwo-studie, stond niets het avontuur nog in de weg.

Quote Toen ik aangaf dat het definitief doorging, vertelde hij een potentiële eerste elftalspe­ler in me te zien Sven Quint

Sven Quint: ,,Uiteindelijk kon ik kiezen uit meer scholen. De Montverde Academy in Florida bleek voor mij het meest geschikt te zijn. Op deze high school worden diverse sporten bedreven. Het voetballen staat daar op een hoog niveau. Ze zijn de afgelopen vier jaren kampioen geworden.”

Hij is er de enige Nederlander tussen 76 nationaliteiten. Het eerste jaar zal intensief zijn: ‘s ochtends trainen, ‘s middags studeren en ‘s avonds wedstrijden spelen. Na dat jaar wordt beslist of Sven een beurs krijgt om door te gaan naar College.