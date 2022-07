Tandenpoetsen met uitzicht op molen Zeldenrust in Oss

Dealer (16) van straat geplukt in Oss: had coke en speed op zak

OSS - In Oss is donderdagavond laat een jonge dealer van de straat geplukt. Hij is aangehouden. Een zakmes, een sok met daarin negentien bolletjes en nog eens veertien bolletjes zijn in beslag genomen. Het gaat om coke en speed.

24 juni