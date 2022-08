‘Tegelwippende’ stad Oss haalt de Duitse televisie

Slachtof­fer en dader steekpar­tij vallen elkaar huilend in de armen in rechtbank, tóch eist OM 2 jaar cel

DEN BOSCH - Huilend vallen ze elkaar in de rechtbank in de armen, de dader van een steekpartij in Schaijk en zijn slachtoffer. De rechters, advocaat en tolk kijken met vochtige ogen toe. Toch moet de dader vrezen voor een lange celstraf.

9:27