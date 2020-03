Ter Horst Van Geel doet winkels alweer open: ‘Die week rust heeft ons goed gedaan’

OSS - Amper een week nadat Ter Horst Van Geel de winkels vanwege de coronacrisis op slot draaide, gaat de keten alweer open. Vanaf dinsdagmiddag kan er weer geshopt worden bij de hoofdvestiging in Oss en in zeven andere plaatsen, waaronder Doetinchem, Ede en Nijmegen.

Alleen de zaken in Uden en Veghel blijven langer dicht.



,,Je merkte gewoon dat onze mensen even rust nodig hadden’’, zegt directeur Peter ter Horst. ,,Sommigen kregen in hun directe omgeving te maken met corona. Anderen waren bang voor wat komen ging of kregen ineens overdag de zorg over hun kinderen omdat de scholen sloten.’’

Quote Uiteraard houden we afstand, wassen we onze handen en gaan er alleen gezonde mensen aan de slag.

Net als veel andere grote modeketens ging Ter Horst Van Geel daarom dicht. Om een week later alweer open te gaan, zover Ter Horst weet als eerste grote speler in de regio.



,,Die wens komt vanuit de teams zelf. Mensen beginnen aan de situatie te wennen, dat zie je ook in supermarkten. Daarom gaan we nu in de middagen weer open. Uiteraard houden we afstand, wassen we onze handen en gaan er alleen gezonde mensen aan de slag.’’

Flink omzetverlies

De directeur verwacht niet dat het direct storm zal lopen. In de eerste weken van de coronacrisis zag hij zijn omzet immers met wel 90 tot 95 procent kelderen. En daarmee vormt hij naar eigen zeggen geen uitzondering.



,,Maar het is toch voorjaar’’, gaat Ter Horst verder. ,,Afgelopen zaterdag hadden we wel 300 kijkers in onze online modeshow, die behoefte blijft er dus wel degelijk. En mensen willen er even uit, al is het maar met z’n tweeën een rondje door het centrum.’’

Meer volk in het centrum