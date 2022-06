Terrassen blijven op Heuvel tijdens kermis: ‘Horeca hoort bij de kermis en kermis hoort bij de horeca’

Met warenhuis Strant hoopt Hilde Talstra vanuit Haren de wereld een beetje beter te maken

HAREN - Het is haar droom om de wereld wat beter te maken, maar toen ze het woonhuis met voormalige meubelwinkel aan de Lietingstraat in Haren kocht, sloeg de twijfel toch wel even toe bij Hilde Talstra. Want een droom is een ding, maar het waarmaken is weer iets anders. Gelukkig was er haar vriend Ad die zei: ,,Nu moet je ook zo strant zijn om het te doen.”

9 juni