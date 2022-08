Terwijl moeder boodschappen doet, wordt haar 2-jarige peuter mishandeld: celstraf geëist

Het dorpsblad Dorpskrant? In Loosbroek hebben ze ‘Dorus’, een echte glossy

LOOSBROEK - De vergelijking met de tijdschriften Linda of de Jan kan Dorus met gemak aan. Het is dan ook een echte glossy met gelikte verhalen, interviews en prachtige fotografie. Gratis voor heel Loosbroek. Het halve dorp heet er inmiddels al in gestaan, want ,,ieder mens heeft een verhaal te vertellen.”

