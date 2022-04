Theo van Hout exposeert ruim veertig miniatuur-inkijkjes uit het dagelijks leven: ‘Over m’n duiventil deed ik 69 volle werkdagen’

Over zijn ‘Fragmenten van Hout’ vertéllen kan dus niet zonder die ‘Fragmenten van Hout’ shówen. Zoveel is wel duidelijk als Theo (‘jazeker, van Hout’) nummer 55 van z’n 188 miniatuurtjes tellende collectie erbij pakt. ’n Tafereeltje uit lang vervlogen keuterboertjestijden is dit. Met een centrale rol voor een lieflijk ogend boerinneke, appeltje in de hand, en omgeven door aan sneetjes mik (‘met korstje’) pikkende hennekes en een struise kalkoen. Met als opvallend element zo’n koperen waterpomp.