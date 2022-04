Tien actieve Ossenaren koninklijk onderscheiden

OSS - Tien inwoners van de gemeente Oss - zeven mannen en drie vrouwen - hebben dinsdag een lintje opgespeld gekregen. Dit voor hun niet aflatende inzet voor tal van organisaties waarin ze actief zijn of waren. Van de voetbalvereniging Margriet tot aan de Heemkundestichting. En van de KBO tot aan de moskee. Het heeft de koning behaagd ze te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor onder andere zijn werkzaamheden als mede-oprichter, secretaris en redacteur van De Werkende Mens - de stichting die het industriële leven van Oss in beeld brengt - is Robert van Vlijmen uit Oss koninklijk onderscheiden. Daarnaast was en is Van Vlijmen ook actief geweest als secretaris bij ‘Samenloop voor Hoop’ in 2014 en 2019, als bestuurslid bij theater ‘Dankzij de Dijken’, vrijwilliger bij Stichting Carnaval Viering Oss en bij de FNV en de PvdA. Ook was hij vrijwilliger Kindervakantieweek, collectant van Longfonds en KWF en mantelzorger voor zijn moeder.

Ook Leo Bongers uit Lith heeft een vrij uitgebreide lijst met activiteiten waarvoor hij eveneens koninklijk werd onderscheiden. Bongers was of is actief als vrijwilliger van de Heemkundekring ‘Maasdorpen in de gemeente Lith’, verzorgt lezingen en schrijft teksten voor de Lithse Revu, is lid van muziekband Attila en de Revuo’s en actief bij carnavalsstichting De Veldhazen. Daarvoor schreef hij het lied der ‘Veldhazen’, richtte hij de blaaskapel en maakt hij het jubileumboek.

Volledig scherm Een toast op de koning. Een aantal kersvers gedecoreerden staan op de voorgrond. © Wouter ter Haar/BD

Geffenaar Andre Schuurmans kreeg koninklijke eer in de vorm van een lintje voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij zijn woonplaats. Onder andere als eindredacteur van het parochieblad ‘Torenklanken’, bij carnavalsvereniging Rottenrijk, als Prins Carnaval, als lid van de Raad van Elf en als redacteur en vormgever van het carnavalsblad. Ook is hij vrijwilliger van Heemkundekring ‘Vladerack’ zorgt hij voor de opmaak en publicatie van allerhande boeken over zijn geliefde dorp Geffen.

Ismigül Dündar-Dündar uit Oss is actief binnen het onderwijs, haar woonwijk en de moskee. En daarvoor is zij koninklijk onderscheiden. Dündar is of was onder andere actief als vrijwilligster op basisschool Mettegeupelschool, ze verleende ondersteunende activiteiten in de klas, organiseerde buitenschoolse activiteiten, was overblijfmoeder en fungeerde als tolk om de taalbarrière tussen ouders en leerkrachten op te lossen. Daarnaast is ze vrijwilligster in de beheercommissie Krinkelhoek, beheert het schoolplein rond wijkgebouw Meteoor, is vrijwilligster bij de Ulu Moskee en organiseert er bijeenkomsten voor vrouwen waar actuele gebeurtenissen worden besproken en voorlichting wordt gegeven.

Voor zijn activiteiten in Berghem kreeg Gerrit Smits dinsdag een lintje. Smits stond hij aan de wieg van de verlichte optocht van de Stichting Carnaval in Berghem. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van het comité Bergse Motor Rundag, waarbij het doel is om jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking een mooie dag te bezorgen. Ook is hij actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Wilberthof en als vrijwilliger bij de Wilberthof. Zo haalt hij geld op voor het organiseren van diverse activiteiten. En tenslotte is hij ook nog vrijwilliger van de heemkundevereniging ‘Berchs Heem’.

Frans Eijsink is koninklijk onderscheiden voor onder andere zijn werk als vrijwilliger in de korfbalsport in zowel Zevenaar, Maastricht als Oss. In Oss zette hij zich in voor fusiebesprekingen tussen Korfbalvereniging Organon en DOT. Daarnaast was hij actief als bestuurslid en voorzitter van Stichting Dierenopvang Maasland. Ook de KBO kan en kon op hem rekenen. Hij was er vrijwilliger, waarnemend secretaris en medeoprichter van het KBO-koor Con Amor. Ook is hij kartrekker van de KBO-fietsclub, vrijwilliger voor Vluchtelingen Werk en als taalcoach actief bij Ons Welzijn.

Volledig scherm De Osse gedecoreerden op weg voor de groepsfoto in het Jan Cunen Park. © Wouter ter Haar/BD

Ook Clemens Theunisse uit Lithoijen heeft een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. En wel voor zijn activiteiten als bestuurslid en vrijwilliger van gemeenschapshuis Avanti in zijn woonplaats en als vrijwilliger van IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid). Daarvoor zit hij in de vegetatiewerkgroep, werkgroep Groen en Ruimte, Dorpslandschap en de Vogelwerkgroep. Theunisse heeft een belangrijke rol in de bescherming van weidevogels. Ook is hij lid van de EHBO-vereniging ‘Steeds Paraat’, bestuurslid van de stichting ‘Hart voor Lith’ en controleert en onderhoudt hij AED’s in Oijen en Lithoijen.

Voor zijn diverse bestuursfuncties in de sport is Ossenaar Jan van de Goor koninklijk onderscheiden. En dit omdat hij als vrijwilliger, bestuurslid en penningmeester actief was bij voetbalvereniging Margriet. Ook bij het Osse zaalvoetbal was hij bestuurslid en penningmeester en die functies vervulde hij ook bij tafeltennisvereniging Return, waarvoor hij zich met name ingezet heeft voor de bouw van een nieuw clubhuis. Daarnaast was of is Van de Goor penningmeester van Bridgeclub Philibri, collectant voor het KWF en vrijwilliger bij KBO Heilig Hart en Vlashoek.

Volledig scherm Veel belangstelling voor de neerdalende lintjesregen in het Osse gemeentehuis. © Wouter ter Haar/BD

Barbara van Tuijl-van Kessel uit Maren-Kessel heeft zich jarenlang ingezet voor tal van activiteiten in en rondom haar woonplaats. En daarom werd zij koninklijk onderscheiden. Ze was onder andere bestuurslid en vrijwilligster bij de Heemkundekring ‘Maasdorpen in de gemeente Lith’, waarvoor ze het Lithse Kaart- en Kwartetspel bedacht. Ook was of is ze beheerster van Stichting gemeenschapshuis ‘De Hoeve’, bestuurslid en oprichtster van Stichting Wandelpaden Lith, bestuurslid van het parochiebestuur Heilige Benedictus en bovenal mantelzorger voor haar moeder.

Tonny van Erp – van der Doelen uit Geffen kreeg ook koninklijke eer. Ze was of is bestuurslid van Heilige Marie Magdalena in Geffen, gastouder bij het Jongeren Op Pad en vrijwilligster bij het Sint-Joris Gilde. Ze wordt alom gezien als de spil en de drijvende van het Gilde. Van Erp zet zich als lid van de dorpsraad ook in voor het behartigen van de belangen van alle Geffenaren. Bovendien is ze ook lid van de werkgroepen ‘Geffen Zorgt’, ‘Geffense Eetkamer’ en ‘Bewustwording en Wonen’, waarmee ze zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in Geffen. En tenslotte was ze ook nog vrijwilligster van Stichting Ons Welzijn en was er als taalcoach actief.