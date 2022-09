TOP Oss kijkt ‘met afschuw’ terug op rellen na wedstrijd tegen FC Den Bosch en legt stadionverboden op

Met video Vijfde verdachte (21) aangehou­den voor schietinci­dent waarbij Ossenaar (23) om het leven kwam

OSS - Een vijfde verdachte is woensdag aangehouden voor het dodelijke schietincident dat in april plaatsvond aan de Leeuwerikhof in Oss. De 21-jarige man uit Oss wordt er volgens de politie van verdacht ‘iets met de dodelijke schietpartij te maken te hebben’.

21 september