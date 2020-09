Tortelduifjes staan doodsangsten uit tussen Schotse hooglanders: politie brengt redding

Nieuw leven door dode bomen in water bij Keent

29 augustus KEENT/OVERLANGEL - De een zijn dood is de ander zijn brood. De essentaksterfte velde tal van bomen in natuurgebied Keent, in de uiterste oostpunt van de gemeente Oss. Hun rol is echter niet uitgespeeld. In de oude Maasarm zorgen ze nog tientallen jaren voor nieuw onderwaterleven.