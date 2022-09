Toyota-bezitters in Oss opgelet: katalysatordieven hebben het gemunt op uw auto

Gemeente Oss ziet Action het liefste naar centrum verhuizen en doet nieuwe poging

OSS - De gemeente Oss gaat opnieuw in gesprek met winkelketen Action over een mogelijke verplaatsing van de winkel aan de Oude Molenstraat naar het centrum. De huidige situatie is ‘niet optimaal’, zo zegt het college van B en W. Bovendien zou de Action in het centrum een welkome toevoeging zijn aan het bestaande winkelaanbod.

