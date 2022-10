Transformatie voor rolstoeltennissers: de Rusheuvel wordt binnenstebuiten gekeerd voor het WK

Na een bezoekje van deze camper moeten de dorpen voelen dat ze er helemaal bij horen in Oss

OSS - Voor wie moeten we bouwen en wat doen we tegen eenzaamheid? Oss wil het allemaal horen tijdens een campertour kriskas door de gemeente. Maar om bewoners in de dorpen en stadjes écht te laten voelen dat ze meebeslissen, is nog wel wat meer nodig.

21 oktober