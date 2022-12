Troubadour oogt even niet zo vrolijk

Advies vakbond: stem tegen CAO-eind­bod van directie MSD

OSS - De vakbond FNV adviseert haar leden bij het farmaceutische bedrijf MSD om tegen het CAO-eindvoorstel van de directie te stemmen. Dat laat de vakbond weten in een brief aan alle vakbondsleden van het bedrijf waar 3400 mensen werkzaam zijn, waaronder ruim 400 in Oss.

29 november