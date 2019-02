Trucker vrijgelaten na ongeluk A50 waarbij Oosterbeker omkwam

Wat gebeurde er?

De Roemeense trucker reed vrijdag door een nog onbekende oorzaak achterop een andere auto die in een stilstaande of langzaam rijdende file stond. Het gevolg was een enorme botsing tussen meerdere auto’s waarbij een grote ravage ontstond.



Wat de chauffeur over zijn betrokkenheid heeft verklaard, is niet duidelijk. ,,Over de verklaring van de man gaan wij niets delen omdat de zaak nog in onderzoek is”, laat politiewoordvoerder Els Reijnders in een reactie weten. Uit een blaastest bleek dat er geen sprake was van alcohol.