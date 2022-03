Tuinliefhebbers staan lang in de rij voor aanhangertje compost: ‘Zo gek als nu heb ik het nog nooit meegemaakt’

,,Even tellen, ik heb al zes velletjes vol genoteerd met steeds 32 voertuigen”, zegt Gerard Welten, die in Uden bij de ingang van afvalverwerker Van Berkel staat en de boel in goede banen leidt. ,,En dan ben ik pas een uurtje of twee bezig. Dat worden zeker meer dan 500 bezoekers vandaag. Het is een gekkenhuis, zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Om half negen stonden de eersten al in de rij.”