Twaalf rolstoelen voor gehandicapte sport gestolen in Oss, waarde van 45.000 euro

Van een sinter­klaas­kast naar een sinter­klaas­con­tai­ner; Ma­ren-Kes­sel helpt hulpsinter­kla­zen

MAREN-KESSEL - Okay, de regen was ook een dingetje. Maar het laatste initiatief van het sinterklaascomité in Maren-Kessel is onmiskenbaar succesvol. Het richtte een sinterklaaskast in met cadeautjes voor minderbedeelden. Inmiddels is er een heuse container vol cadeaus.

29 november