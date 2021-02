Twee agenten mishandeld bij illegaal feest in Berghem

Online petitie moet Tweede Kamer tonen dat niet heel Schaijk bij Oss wil

15 februari SCHAIJK - ‘Ik ben voor de nieuwe gemeente Maashorst, want daar voel ik me thuis'. Zo luidt het begin van een petitie die deze maandag in Schaijk online ging. Een initiatief van een aantal Schaijkse burgers die daarmee de Tweede Kamer willen aantonen dat zeker niet heel Schaijk bij Oss wil.