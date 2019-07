Twee kinderen (7) in zorgwekkende toestand in ziekenhuis na ongeluk op A50 bij Ravenstein, weg dicht

Ver van mijn bed, maar wel broodnodig, die gemeente­lij­ke samenwer­king

13 juli LANDERD - Met enige regelmaat mopperen raadsleden op samenwerkingsverbanden van gemeenten, die ze zelf in het leven hebben geroepen. Het is vaak ‘wij’ en ‘zij’. Maar zelf een brandweer overeind houden is toch echt voltooid verleden tijd.