Twee personen gewond bij aanrijding in Oss

Werkstraf­fen voor buitenspo­rig en zinloos geweld bij zalencen­trum Vivaldi in Oss

DEN BOSCH/BERGHEM - Een toonbeeld van buitensporig en zinloos geweld. Zo omschreef het gerechtshof de gebeurtenissen in zalencentrum Vivaldi in Oss. De gebroeders A. uit Berghem sloegen daar met hun vrienden twee bezoekers van een oud-en-nieuwfeest op 1 januari 2020 in het gezicht. Een van de slachtoffer kreeg ook een trap tegen zijn gelaat, nadat hij op de grond was gevallen.

8 april