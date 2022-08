Twee vrouwen slachtoffer van babbeltruc in Heesch

Evaluatie herinde­ling gemeente Maashorst ‘geen nieuw herinde­lings­on­der­zoek’

MAASHORST - Het plan voor de evaluatie van de herindeling Maashorst is klaar. De zogeheten nulmeting is dit najaar, medio 2024 moet duidelijk zijn of de gestelde doelen gehaald zijn, specifiek ook voor de kernen Schaijk en Reek. ‘Maar het is geen nieuw herindelingsonderzoek.’

4 augustus