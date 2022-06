Urban sportpark in Oss reuzenstap dichterbij: het kan in het Sibeliuspark én is te betalen

met video Zwaargewon­de bij brand in schuur met landbouw­voer­tui­gen in Lith, vuur onder controle

LITH - Bij een brand in een grote schuur aan de Hertog Janstraat in Lith is zaterdagavond een zwaargewonde gevallen, meldt de Veiligheidsregio. Naast de brandweer kwamen ook twee ambulances en een traumahelikopter naar de brandende schuur.

12 juni