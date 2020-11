Vader (55) en zoon (15) aangehouden na mishandeling en bedreiging met vuurwapen in Berghem

Oss houdt vast aan maximaal acht Polen per woning: ‘Wastafel blijkt keukenblok’

20 november OSS - Twee broers die een huis aan de Molenweg in Oss hebben opgesplitst in vijf afzonderlijke ruimtes, zodat er in totaal veertien arbeidsmigranten in kunnen, hebben het aan de stok gekregen met de gemeente. Die wil maximaal acht bewoners in het huis toestaan. Het conflict ligt nu op het bordje van de rechter.