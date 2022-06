Van hele boekwerken in het Engels tot compacte teksten in Chinees: dit bedrijf drukt honderden miljoenen bijsluiters

Attracties dreigen terrassen van de Heuvel te verdringen als kermis in hartje Oss terugkeert

OSS - Opnieuw rommelt het rond de kermis in Oss. Ondernemers aan de Heuvel dreigen het grootste deel van hun terras te moeten inpakken om zo ruimte te maken voor meer attracties. Dat is tegen het zere been, zeker nu de kermis na twee jaar afwezigheid eindelijk terugkeert in het centrum.

31 mei