Vandalen slopen nostalgische put in bomenpark Geffen: ‘We denken nu aan camera's’

Ook al vergrijst de bridgepopu­la­tie, 75-jarige Osse bridgeclub Philibri blijft joggen met de hersenen

OSS - In hun beginne was bridge als ‘decadent kaartspel’ slechts voorbehouden aan de hoge heren van de Osse vestiging van Koninklijke Philips NV. Driekwart eeuw later viert Oss’ oudste bridgeclub Philibri haar jubileum met spelers van divers pluimage.

13 april