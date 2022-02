Veel boetes voor trucks op industrieterrein in Uden: ‘Hij kán gewoon niet zo hard hebben gereden’

Raad Oss wil garanties voor behoud polikli­niek Bernhoven

OSS - Alle partijen in de gemeenteraad van Oss scharen zich achter een motie waarin wethouder Thijs van Kessel de opdracht krijgt om voor het behoud van de polikliniek op Park Zwanenberg te vechten. De Osse raadsleden maken zich zorgen dat de poli in Oss wordt geslachtofferd door het in financiële nood verkerende ziekenhuis Bernhoven.

27 januari