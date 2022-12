Veel rook bij brand in rijtjeswoning in Oss

Ploegam uit Oss neemt collegabe­drijf in Cuijk over

OSS/CUIJK - Het in Oss gevestigde bedrijf Ploegam neemt het in Cuijk gevestigde Infrascoop over. Beide bedrijven zijn actief in de grond-, weg- en waterbouw en werken al regelmatig samen. De overname van Infrascoop door het aanzienlijk grotere Ploegam moet 1 januari afgerond zijn.

5 december