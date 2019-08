Verdachte van moord op Henk Baum blijft zwijgen

Dat bleek woensdagmorgen bij een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank. De verdachte, Danny van der Z., was opnieuw afwezig. De rechtbank hoopt dat de rechtszaak op 15 november inhoudelijk kan worden behandeld. Justitie gaat ervan uit dat de man op 22 maart 2018 de Nistelrodese autosloper doodschoot onder een viaduct langs de Rijksweg in Schaijk. Dat gebeurde terwijl Baum in zijn auto zat.

Justitie denkt dat de man in opdracht handelde, maar vooralsnog is niet duidelijk wie hem de opdracht gaf. Van der Z. is -samen met twee andere mannen- ook aangehouden voor een reeks brandstichtingen in Oss en Eindhoven. Het Openbaar Ministerie legt de drie mannen drie keer poging tot moord ten laste.

