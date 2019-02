Verdachte zakenman (59) van doodschieten Hakan Zatsan is overleden

VIDEOOSS - De 59-jarige verdachte van een schietpartij die maandagochtend het leven kostte aan de 43-jarige Hakan Zatsan uit Oss, is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. De zakenman werd maandagmiddag zeer zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Molenweg in Oss. De politie gaat ervan uit dat hij heeft geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven.

De 59-jarige Ossenaar, voormalig zakenpartner van Zatsan, lag de afgelopen dagen in zorgwekkende toestand in het Radboudumc in Nijmegen en is daar woensdagnacht overleden, vertelde zijn advocaat tegen het Brabants Dagblad.



De politie gaat ervan uit dat een zakelijk conflict de aanleiding is geweest voor de moord. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt Johan Vissers, advocaat van de verdachte. ,,Ik had vrijdag een afspraak staan met mijn cliënt, maar hij is helaas afgelopen nacht komen te overlijden. Heel triest.”



De familie van Zatsan is vanochtend op de hoogte gebracht van het nieuws.

‘Zeer emotionele periode’

De 43-jarige Hakan Zatsan zou volgens zijn zwager twee keer aangifte van bedreiging hebben gedaan tegen de 59-jarige man, zijn voormalige zakenpartner, maar de politie geeft aan dit niet terug te kunnen zien in de systemen.



Wel is er in 2015 door Zatsan een melding gemaakt van een bedreiging, geuit door de verdachte. Volgens de politie zou het slachtoffer destijds aan hebben gegeven geen aangifte te willen doen om de ruzie niet groter te laten worden. In een persbericht spreekt de politie van een ‘zeer emotionele periode voor de familie’.

Afscheid

Familieleden, vrienden en bekenden nemen vanmiddag in de Ulu Moskee afscheid van Hakan Zatsan. Moskee-voorzitter Abdullah Tegmen denkt dat het druk wordt in de oude watertoren, waar het gebedshuis in zit. ,,Hakan was een heel aardige man. Erg geliefd.”



Het zijn geluiden die je afgelopen dagen meer hoort in de aangeslagen Turkse gemeenschap van Oss. Over de moord zelf kan Tegmen geen zinnig woord zeggen. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd.”

Meerdere rechtszaken